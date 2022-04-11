ООН обеспокоена экономическим положением афганского народа

CentralAsia (CA) - Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Афганистане выразила обеспокоенность плохим экономическим положением афганского народа, находящегося под властью талибов, заявив, что миллионы людей в стране сталкиваются с экономическими проблемами, сообщает The Print.

«Гуманитарные операции, хотя и очень важны, но недостаточны, и нам нужно сосредоточиться на средствах к существованию людей, и причина, по которой нам нужно сосредоточиться на средствах к существованию людей, заключается просто в том, что сегодня миллионы людей находятся на грани экономического коллапса в дополнение к миллионам людей, которые уже страдают от гуманитарной ситуации и проблем. Мы хотели бы четко сказать, что если вы хотите уменьшить гуманитарную нагрузку в Афганистане, мы должны работать над средствами к существованию», — сказал постоянный представитель ПРООН в Афганистане Абдалла Аль Дардари, сообщает Tolo News.

Далее Дардари сказал, что не считает гуманитарную помощь Афганистану достаточной и подчеркивает, что без экономического развития Афганистан не будет стабильным. Глава ПРООН в Афганистане заявил, что организация работает для удовлетворения жизненных потребностей людей, сообщает Tolo News.

Тем временем Всемирная продовольственная программа (ВПП) в Twitter сообщила о продолжении гуманитарной помощи Афганистану. ВПП ООН продолжает помогать нуждающимся людям по всему Афганистану. В Бадахшане только за последние 3 месяца ВПП ООН помогли 900 тыс. человек, сообщает Tolo News.

По данным ООН, 23 млн человек в Афганистане в настоящее время голодают, а 95% афганцев не имеют достаточно еды, чтобы поесть 3 раза в сутки.

Между тем, недавний опрос Gallup сообщает, что «почти все афганцы (94%) оценивают свою жизнь достаточно плохо, чтобы считать ее страданием» после того, как талибы захватили страну с населением около 40 млн человек, сообщает Tolo News.

Однако страдания женщин увеличились в еще большей степени, поскольку 96% женщин считают свою жизнь равносильной страданию. Кроме того, 75% афганских женщин страдают от лишения своих прав.

«Женщинам запрещено ходить на работу, а девочкам запрещено учиться. Это все большие трудности, с которыми можно было бы покончить, разрешив девочкам ходить в школу, а женщинам работать», — цитирует СМИ Шумаял, активистку за права женщин.

Кроме того, исследование показывает, что уровень бедности в стране также превысил 95% после падения прежнего правительства, в то время как 56% стремятся покинуть страну на фоне падения ежедневного дохода.

Более того, миллионы афганцев находятся на грани голодной смерти, поскольку страна охвачена гуманитарным кризисом.

«Много страданий. Один человек страдает от нехватки еды, жилья и работы, а другой страдает от потери работы в качестве наемного работника и обеспокоен своей судьбой», — сообщил житель Кабула Эсматуллах.

Согласно опросу, Афганистан также имеет самый высокий уровень страданий среди всех стран с 2005 года.

Примечательно, что режим талибов, захвативший Кабул в августе прошлого года, ограничил права и свободы женщин, при этом женщины в значительной степени были исключены из рабочей силы из-за экономического кризиса и ограничений.