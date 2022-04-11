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The Times: Финляндия и Швеция летом подадут заявки на вступление в НАТО

CentralAsia (CA) -  Финляндия в июне подаст заявку на вступление в НАТО, за ней последует Швеция, сообщили источники The Times. Собеседники британской газеты в Вашингтоне сообщили, что членство стран в альянсе было темой для разговоров и встреч на переговорах министров иностранных дел НАТО.

Источники The Times в Европе сообщили, что Финляндия и Швеция расширят возможности альянса при сборе разведданных и по усилиям ВВС. Они считают, что две страны станут «настоящими игроками» НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что не считает вступление Финляндии и Швеции в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

Финляндия и Швеция сохраняют нейтральный статус. Власти этих стран после начала российских военных действий в Украине начали обсуждать возможность вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО сможет относительно быстро принять Финляндию и Швецию.

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