The Times: Финляндия и Швеция летом подадут заявки на вступление в НАТО

- Азия и мир, политика
- 10:44, 11 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Финляндия в июне подаст заявку на вступление в НАТО, за ней последует Швеция, сообщили источники The Times. Собеседники британской газеты в Вашингтоне сообщили, что членство стран в альянсе было темой для разговоров и встреч на переговорах министров иностранных дел НАТО.
Источники The Times в Европе сообщили, что Финляндия и Швеция расширят возможности альянса при сборе разведданных и по усилиям ВВС. Они считают, что две страны станут «настоящими игроками» НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что не считает вступление Финляндии и Швеции в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Финляндия и Швеция сохраняют нейтральный статус. Власти этих стран после начала российских военных действий в Украине начали обсуждать возможность вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО сможет относительно быстро принять Финляндию и Швецию.