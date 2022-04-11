Борис Джонсон рассказал о поездке в Киев на поезде

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании приехал в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 апреля на поезде из Варшавы и уехал тем же способом, сообщила «Украинская железная дорога».

The Independent опубликовала видеозапись, на которой находящийся в поезде британский премьер обращается к украинским железнодорожникам. «Я еду на замечательном поезде «Украинской железной дороги» в Киев из Польши», — сказал Джонсон. Он поблагодарил персонал компании, назвав их «железными людьми». The Independent озаглавила материал: «Как Борис Джонсон добрался до Киева? Премьер совершил секретную поездку на поезде на Украину».

В заявлении перевозчика отмечается, что железные дороги — единственный надежный транспортный путь c Украины, потому что небо страны закрыто для пассажирских самолетов, а автомобильные дороги заблокированы. «Несколько европейских лидеров, в том числе члены парламентов Польши, Словении и Чехии, глава Европарламента [Роберта Метсола], председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен], канцлер Австрии [Карл Нехаммер], уже прибывали в Киев поездами, — говорится в сообщении «Украинской железной дороги».

Джонсон посетил Киев 9 апреля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить стране военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка. Зеленский сообщил, что премьер Британии выразил готовность помочь в восстановлении Киева и Киевской области после окончания российской военной операции.