В Нур-Султане открылась выставка художников Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В галерее ForteBank Kulanshi Art Space в столице Казахстана прошло официальное открытие выставки «Время восточное», в которой представлены работы узбекских художников, ковры ручной работы туркменских ткачей и работы молодых казахстанских дизайнеров одежды, сообщает ИА «Дунё».

На выставке представлены 56 картин 26 узбекских художников из личной коллекции Александра Невгоды, а также 9 туркменских ковров и работы победителей конкурса молодых дизайнеров Global Nomads Fashion (Казахстан).

В открытии выставки приняли участие послы Узбекистана, Азербайджана, Австрии, Израиля, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Таджикистана, Турции и глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

В своем приветственном слове директор по коммуникациям ForteBank Еркин Удербай отметил, что галерея стала знаменательной точкой на карте культурной жизни столицы.

«Рады сегодня познакомить вас с изобразительным искусством Узбекистана, с прикладным искусством Туркменистана, с национальным достоянием этой страны, с работами наших отечественных дизайнеров, молодых, но уже состоявшихся. Очень важно постигать соседей, познавать соседей, общаться с ними, в том числе через универсальный язык искусства», - резюмировал он.

Председатель кураторского совета центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат заявила, что выставка показывает антологию развития узбекской школы живописи на протяжении двух последних веков.

Выставка продлится до 16 мая.