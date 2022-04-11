США предоставили помощь пограничникам Таджикистана на сумму $2,95 млн

CentralAsia (TJ) - Посольство США в Душанбе передало радиостанции, грузовики и комплекты запасных частей для автомобилей Jeep J8 пограничным силам Таджикистана. Рации и автомобили, общей стоимостью $1,1 млн позволят пограничным войскам маневрировать и поддерживать связь в условиях ограниченного рельефа пограничного региона, сообщается на сайте посольства США в Душанбе.

Комплект запасных частей для джипа, мастерская по техническому обслуживанию и соответствующее обучение оцениваются в $1,85 млн и помогут пограничникам обеспечить постоянный и эффективный контроль границы.

Ранее, в ноябре 2021, посольство США в Душанбе предоставило пограничникам 18 автомобилей Jeep J8, стоимостью 1,4 млн долларов, а данная мастерская и пакет запасных частей обеспечат пограничникам возможность поддерживать эту технику в рабочем состоянии в течение многих лет.

Временный поверенный в делах США в Таджикистане Бриджит Уокер и заместитель командующего Пограничными войсками РТ, генерал-майор Одилчон Носирзода приняли участие в церемонии передачи оборудования и транспортных средств.

С 1992 года Соединенные Штаты предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 млн долларов. Эта помощь включает в себя обучение, оборудование и инфраструктуру.

В рамках этой помощи Соединенные Штаты предоставили таджикским вооруженным силам 400 автомобилей на сумму более 13 млн долларов, сообщает посольство США в Таджикистане.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения