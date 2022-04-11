В первом туре выборов президента Франции лидирует Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) - Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон занимает первое место в первом туре выборов главы государства после обработки 97% бюллетеней, следует из данных МВД страны.

Макрон набирает 27,6%, следом идет глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,41%).

На третьем месте — лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (21,95%). Четвертую строчку занимает лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур, который набрал 7,05%, пятую — глава региона Иль-де-Франс, кандидат от консервативной партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,79%).

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. По предварительным данным, явка составила около 65%. В случае если ни один из кандидатов в президенты страны не получит абсолютного большинства голосов по итогам первого раунда голосования, 24 апреля состоится второй тур.

Свое поражение на выборах уже признали в штабе лидера «Непокоренной Франции». «Сегодняшнюю ночь Жан-Люк Меланшон закончил с почти 22% голосов. Это невероятный результат. Спасибо всем тем, кто внес свой вклад. К сожалению, этого недостаточно, чтобы пройти во второй тур», — написал глава избирательного штаба политика Мануэль Бомпар в своем Twitter.

Накануне, 10 апреля, после закрытия избирательных участков и публикации данных опросов большинство кандидатов призвали поддержать Макрона во втором туре. Отдать голос за Ле Пен во втором туре призвали Земмур и лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

На предыдущих выборах в 2017 году основными кандидатами на пост президента республики во втором туре также были Макрон и Ле Пен. Первый победил с результатом 66,10%, глава «Национального объединения» (тогда эта политическая сила называлась «Национальный фронт») получила 33,90% голосов.