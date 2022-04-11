Канцлер Австрии 11 апреля встретится в Москве с президентом России

Карл Нехаммер

CentralAsia (CA) - Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует в понедельник встретиться в российской столице с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает австрийская газета Kurier.

Встреча пройдет в 14.00, как сообщил политик в воскресенье журналистам в Вене, он планирует обсудить налаживание диалога между Россией и Украиной, а также поговорить о «военных преступлениях».

Встреча согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС информацию о встрече Путина и Нехаммера.

«Да, мы подтверждаем», - сказал представитель Кремля.

Канцлер Австрии в субботу, 9 апреля провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Приезд канцлера в Москву станет первым визитом лидера страны ЕС в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Кроме того, это будет первый контакт Путина и Нехаммера, до этого у них не было встреч или телефонных переговоров. Нехаммер возглавил австрийское правительство в декабре прошлого года, по случаю его вступления в должность президент РФ направлял телеграмму.