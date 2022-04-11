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За сутки в Узбекистане выявлены 17 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 тыс. 88. В течение прошедших суток зафиксированы 17 (накануне – 31) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (9), Ташкентской (7) и Андижанской (1) области.

За день выздоровел 41 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 236 022).

На лечении находятся 429 больных COVID-19.

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