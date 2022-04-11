За 3 года Таджикистан намерен увеличить объем ВВП на четверть

CentralAsia (TJ) - В 2024 году Таджикистан предполагает довести размер валового внутреннего продукта (ВВП) до 132,1 миллиарда сомони (свыше 10,5 миллиарда долларов США).

По данным Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар», республика планирует увеличить объем ВВП на 25,2% в ближайшие три года. Об этом говорится в Прогнозе основных макроэкономических показателей Таджикистана на 2022-2024 годы.

На текущий год объем ВВП предусмотрен в объеме более 103,9 миллиарда сомони. В будущем году этот показатель предусмотрен в размере более 117,9 миллиарда сомони, а в 2024 году – свыше 132,1 миллиарда сомони. За этот период рост ВВП предусмотрен от 7,9% до 8,2%.

Ранее сообщалось, что согласно докладу Азиатского банка развития, в 2021 году инфляция в стране составила 9%, а в 2022-м, по мере сокращения внутреннего спроса, может снизиться до 8%.

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