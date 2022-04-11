экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За 3 года Таджикистан намерен увеличить объем ВВП на четверть

CentralAsia (TJ) -  В 2024 году Таджикистан предполагает довести размер валового внутреннего продукта (ВВП) до 132,1 миллиарда сомони (свыше 10,5 миллиарда долларов США).

По данным Национального информационного агентства Таджикистана «Ховар», республика планирует увеличить объем ВВП на 25,2% в ближайшие три года. Об этом говорится в Прогнозе основных макроэкономических показателей Таджикистана на 2022-2024 годы.

На текущий год объем ВВП предусмотрен в объеме более 103,9 миллиарда сомони. В будущем году этот показатель предусмотрен в размере более 117,9 миллиарда сомони, а в 2024 году – свыше 132,1 миллиарда сомони. За этот период рост ВВП предусмотрен от 7,9% до 8,2%.

Ранее сообщалось, что согласно докладу Азиатского банка развития, в 2021 году инфляция в стране составила 9%, а в 2022-м, по мере сокращения внутреннего спроса, может снизиться до 8%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Азербайджан и Узбекистан создали рабгруппу для увеличения объема железнодорожных перевозок
  • Антикоррупционное агентство Узбекистана расследует миллион долларов семьи вице-премьер-министра Раматова
  • В Монголии на транзитных рейсах можно заработать ₮60 млрд, — министр окружающей среды и туризма


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com