В Украину доставили 34 тонны гуманитарной помощи из Узбекистана  

CentralAsia (UZ) - В Закарпатскую область Украины доставлен гуманитарный груз из Узбекистана. Об этом сообщил официальный сайт Закарпатской областной военной администрации.

В составе 34-тонного груза - медикаменты, индивидуальные аптечки, продукты питания длительного хранения.

«Груз прибыл самолетом, в дальнейшем его транспортировали в Закарпатье. Это в очередной раз доказывает эффективность логистики, которую мы наладили за короткое время в условиях военного положения. Гуманитарную помощь сразу отправят в горячие точки», – подчеркнул глава Закарпатья Виктор Микита.

Он также поблагодарил правительство Узбекистана за помощь и посла Украины в Узбекистане Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор.