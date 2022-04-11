Казахстан открыл наземные границы с Узбекистаном

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CentralAsia (UZ) - С понедельника, 11 апреля, Казахстан снял ограничения по пересечению границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Решение, принятое на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории республики, касается авиа- и сухопутных пунктов пропуска.

При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации. Отметим, что Узбекистан и Казахстан ранее взаимно признали сертификаты о вакцинации.

Ранее Казахстан перенес срок начала курсирования международных пассажирских поездов №647/648 Нукус – Бейнеу и №1/2 Ташкент – Алматы на более поздний срок, на период карантинных ограничений до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации на пересечении Государственной границы с Республикой Казахстан.

Ранее сообщалось о возобновлении с 1 апреля железнодорожного сообщения по маршруту Алматы-Ташкент-Алматы. Однако позже Казахстан на неопределенное время отложил запуск данного поезда из-за коронавирусных ограничений.