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Под Самаркандом восстановят старинную мечеть XIX–XX веков

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилось сообщение о плачевном состоянии мечети «Баходир Ялангтушбий» в Акдарьинском районе Самаркандской области.

Ситуация была изучена специалистами Министерства туризма и культурного наследия. Отмечается, что данная мечеть считается объектом культурного наследия и включена в соответствующий национальный список. Мечеть действительно находится в плачевном состоянии.

Мечеть возвели в XIX–XX веках и назвали в честь правителя Баходира Ялангтушбия .

В 20-е годы ХХ века культовый объект все еще функционировала, как мечеть. Примерно в этот период мечеть закрыли и в здании оборудовали склад. По словам старожилов, в 1932-1938 годах здесь произошел пожар, после чего мечеть пришла в заброшенное состояние. В настоящее время объект находится в аварийном состоянии.

Объект внесен в план реконструкции и восстановления. Работы по реабилитации объекта запланированы на 2023 год, сообщает пресс- служба Агентства культурного наследия.

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