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В КНБ Казахстана назвали причину гибели солдата-срочника, труп которого нашли в Кыргызстане
Улыкбек Бердишов. Фото: Tengrinews.kz.
Улыкбек Бердишов. Фото: Tengrinews.kz.
Предыстория: В Кыргызстане спустя полтора месяца нашли тело пропавшего казахстанского солдата-срочника

CentralAsia (KZ) -  Причиной гибели казахстанского солдата-срочника Улыкбека Бердишова стала механическая асфиксия - без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в Комитете нацбезопасности Казахстана.

Как рассказали в Департаменте Пограничной службы КНБ, вчера, 10 апреля, кыргызские пограничники сообщили, что днем ранее нашли вещи военнослужащего. Вместе с родственниками они сразу же выехали туда.

«К сожалению, это оказался Улыкбек. Он повесился на скале. Зачем он ушел на территорию Кыргызстана, почему покончил жизнь самоубийством, мы не знаем. Фактов неуставных отношений не установлено. Военно-следственное управление начало следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела», - говорится в сообщении.

Тело Бердишова доставили домой в Кызылординскую область для похорон. Он является в семье старшим сыном.

Бердишов, служивший в погранотделении «Андас батыр» на границе Жамбылской области, пропал 2 марта, а обнаружили его тело 10 апреля - на территории соседней республики. Отец Улыкбека рассказал, что сын звонил из армии каждые два-три дня и часто просил деньги.

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