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Посол Монголии встретился с членом Палаты представителей США

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в США Батбаяр Өлзийдэлгэр провел встречу с членом Палаты представителей США и сопредседателем группы дружбы США-Монголия в Конгрессе Диной Тайтус.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность межпарламентских связей в успешном развитии отношений между Монголией и США на уровне стратегического партнерства. Посол Батбаяр Өлзийдэлгэр представил приоритеты развития монголо-американских отношений и сотрудничества и попросил Конгресс оказать поддержку в их реализации.

Член Палаты представителей Дина Тайтус, в свою очередь, заверила, что придает большое значение американо-монгольским отношениям и окажет всю возможную поддержку со своей стороны для его дальнейшего развития.

Дина Тайтус посвятила всю свою профессиональную жизнь образованию и государственной службе. В течение 34 лет, до выхода на пенсию в июне 2011 года, она преподавала государственные курсы США и Невады в Университете Невады в Лас-Вегасе. Она представляла жителей 7-го сенатского округа в Законодательном собрании Невады в течение 20 лет, занимая пост лидера демократического меньшинства с 1993 по 2008 год.

Впервые Дина была избрана в Палату представителей США в ноябре 2008 года. В настоящее время она работает в Комитете по транспорту и инфраструктуре и Комитете по иностранным делам.

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