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Тысячи пакистанцев вышли на митинг после отставки премьер-министра Имрана Хана. Видео
Предыстория: Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану

CentralAsia (CA) -  Пакистанцы взбунтовались — жители Исламабада и Карачи вышли на митинг в поддержку премьер-министра Имрана Хана, отправленного в отставку правительством страны, сообщает издание Dawn.

В Сети появилось видео, на котором толпы сторонников Хана протестуют против решения парламента.

Национальная ассамблея Пакистана вынесла вотум недоверия и отправила в отставку Имрана Хана. Политик назвал это решение правительства незаконным и отставку не принял.

«Никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками», — написал бывший премьер в Twitter.

Ранее политик заявлял, что против него готовится заговор под руководством США. Он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию, чтобы не допустить государственного переворота. Недовольство вызвало заявление Хана, что «Пакистан не является рабом Запада, так что не будет подчиняться его приказам, а сохранит нейтралитет» в отношении России.

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