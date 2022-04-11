Азербайджан и Узбекистан создали рабгруппу для увеличения объема железнодорожных перевозок

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- 14:54, 11 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Азербайджан и Узбекистан обсудили вопрос увеличения грузоперевозок железнодорожным транспортом по своей территории.
Обсуждения прошли в рамках встречи руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Узбекских железных дорог" в Ташкенте, сообщает в понедельник пресс-служба компании.
Стороны выразили готовность к оказанию технологической поддержки в ремонте подвижного состава и развитии железнодорожной инфраструктуры.
«Кроме того, была выражена необходимость продолжать взаимодействовать с участниками международных и мультимодальных транспортных коридоров. Это позволит увеличить объемы грузоперевозок, ускорит прохождение контейнерных поездов», - говорится в сообщении АЖД.
В сообщении отмечается, что для роста грузоперевозок и решения двусторонних вопросов создана рабочая группа во главе с руководителями железнодорожных ведомств двух стран.
Следующее заседание рабочей группы пройдет в конце апреля в Баку.