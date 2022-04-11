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Директор GIZ по Азии посетила немецко-монгольский институт ресурсов и технологий

CentralAsia (MNG) -  Кампус посетила региональный директор по Азии Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), соисполнитель совместного проекта немецко-монгольского института ресурсов и технологий (GMIT) г-жа Керстин Нагельс.

Ее сопровождали директор GIZ в Монголии Даниэль Пассон и программный директор проекта GMIT-GIZ доктор Франк Вулкопф и профессор Бранденбургского технологического университета Котбус-Зенфтенберг Райнер Херд.

Во время официальной встречи ректор проф. Б.Батцэнгэл представил университет и провел открытую дискуссию с г-жой Нагельс вместе с ректоратом и профессорами.

Были обсуждены вопросы устойчивого развития, основные направления деятельности и исследования ГМИТ, которые будут реализованы в дальнейшем. Ее визит совпал с 30-летием GIZ в Монголии.

После встречи г-жа Нагельс обсудила с представителями студентов GMIT их учебную среду и кампус.

источник: Das Deutsch-Mongolische Institut für Ressourcen und Technologie

г-жа Керстин Нагельс
г-жа Керстин Нагельс
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