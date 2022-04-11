Антикоррупционное агентство Узбекистана расследует миллион долларов семьи вице-премьер-министра Раматова

Ачилбай Раматов

CentralAsia (UZ) - Оффшорная компания, принадлежащая семье первого вице-премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова, вызвала вопросы в антикоррупционном ведомстве.

Узбекское Агентство по противодействию коррупции начало расследование в отношении офшорных компаний и счетов в швейцарских банках, принадлежащих Рано Раматовой, жене вице-премьер-министра Ачилбая Раматова.

В феврале этого года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP) сообщил, что у Раматовой на счету в Credit Suisse более 1 миллиона долларов. В интервью Daryo Раматова отвергла обвинения, заявив, что ни у нее, ни у ее семьи нет счетов ни в одном иностранном банке. 31 марта издание «Рост24» опубликовало статью «Раскрыта бизнес-империя госпожи Раматовой, ведущая к миллиардам». По данным OOCRP, для хищения денег «Узбекистон темир йуллари» ("Узбекские железные дороги") была открыта специальная офшорная компания на имя жены Раматова.

Раматова и ее дочь

«Последняя информация из Центра изучения коррупции и организованной преступности подтверждает, что госпожа Раматова была причастна к крупномасштабным финансовым махинациям в Узбекистане. На этот раз нельзя отрицать, что документы и реквизиты, предоставленные исследовательским центром, просто «фейк», - пишет «Рост24».

Будет изучено участие АО «Узбекистон темир йуллари», которой более 10 лет руководит Ачилбай Раматов, в офшорных финансовых играх. Ранее глава Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов заявил, что узбекским чиновникам по закону запрещено иметь счета за границей.