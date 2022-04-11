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Монгольская бегунья Б.Мөнхзаяа прошла квалификацию на чемпионат мира

CentralAsia (MNG) -  10 апреля монгольская марафонка Мөнхзаяа Баярцогт заняла 4 место на 41 ежегодном марафоне «NN Marathon Rotterdam 2022» в Роттердаме, Нидерланды.

Таким образом, Б.Мөнхзаяа получила право на участие в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года, который пройдет этим летом в штате Орегон, США.

На сегодняшний день два марафонца Мөнхзаяа Баярцогт и Сэр-Од Бат-Очир из Монголии прошли квалификацию на чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года.

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