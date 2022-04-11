Монгольская бегунья Б.Мөнхзаяа прошла квалификацию на чемпионат мира

CentralAsia (MNG) - 10 апреля монгольская марафонка Мөнхзаяа Баярцогт заняла 4 место на 41 ежегодном марафоне «NN Marathon Rotterdam 2022» в Роттердаме, Нидерланды.
Таким образом, Б.Мөнхзаяа получила право на участие в чемпионате мира по легкой атлетике 2022 года, который пройдет этим летом в штате Орегон, США.
На сегодняшний день два марафонца Мөнхзаяа Баярцогт и Сэр-Од Бат-Очир из Монголии прошли квалификацию на чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения