экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На юге Казахстане пройдет заседание комитета противовоздушной обороны стран СНГ

CentralAsia (KZ) -  Заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств - участников СНГ пройдет 12 апреля в Шымкенте на юге Казахстана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

В работе комитета примут участие делегации министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны государств СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и организаций в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

«В соответствии с повесткой заседания будут рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепление многостороннего военного сотрудничества», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе заседания будут подведены итоги деятельности координационного комитета и его рабочих органов за минувший год, определены задачи на предстоящий период, рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году.

Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, 12-14 апреля в Шымкенте также будет организовано совместное компьютерное командно-штабное учение объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ «Региональная безопасность - 2022».

«Военные маневры пройдут в два этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе и Казахстане. Учебно-боевые задачи по противодействию условному противнику в воздухе будут выполняться специалистами противовоздушной обороны на автоматизированных рабочих местах, подключенных к общей локальной информационной сети», - пояснили в Минобороны Казахстана.

Как там отметили, компьютерные командно-штабные учения являются перспективным направлением совершенствования боевой подготовки военнослужащих многих стран. «Такой метод проведения дает возможность в кратчайшие сроки осуществить моделирование различных вариантов обстановки и применения сил и средств войск ПВО», - указали в пресс-службе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Опубликовано фото Токаева во время работы в посольстве СССР
  • Кабмин Индии одобрил подписание меморандума о взаимопонимании между SEBI и FRC, Монголия
  • Директор GIZ по Азии посетила немецко-монгольский институт ресурсов и технологий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com