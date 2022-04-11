На юге Казахстане пройдет заседание комитета противовоздушной обороны стран СНГ

CentralAsia (KZ) - Заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств - участников СНГ пройдет 12 апреля в Шымкенте на юге Казахстана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

В работе комитета примут участие делегации министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны государств СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и организаций в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

«В соответствии с повесткой заседания будут рассмотрены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепление многостороннего военного сотрудничества», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе заседания будут подведены итоги деятельности координационного комитета и его рабочих органов за минувший год, определены задачи на предстоящий период, рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году.

Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, 12-14 апреля в Шымкенте также будет организовано совместное компьютерное командно-штабное учение объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ «Региональная безопасность - 2022».

«Военные маневры пройдут в два этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы подготовки и применения войск противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе и Казахстане. Учебно-боевые задачи по противодействию условному противнику в воздухе будут выполняться специалистами противовоздушной обороны на автоматизированных рабочих местах, подключенных к общей локальной информационной сети», - пояснили в Минобороны Казахстана.

Как там отметили, компьютерные командно-штабные учения являются перспективным направлением совершенствования боевой подготовки военнослужащих многих стран. «Такой метод проведения дает возможность в кратчайшие сроки осуществить моделирование различных вариантов обстановки и применения сил и средств войск ПВО», - указали в пресс-службе.

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