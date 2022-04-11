Футболистов Туркменистана в Бишкеке представители туркменских властей не выпускают из отеля - СМИ

CentralAsia (TM) - Туркменских спортсменов, прибывших в Кыргызстан на отборочный турнир Кубка Азии-2022 по футзалу, не выпускают из отеля. Как сообщает 10 апреля издание turkmen.news со ссылкой на собсвенные источники, представители туркменских властей не позволяют членам сборной Туркменистана по футзалу свободно передвигаться по Бишкеку.

Спортсмены находятся в отеле Hyatt, им разрешат покинуть его только ради матчей. По данным Turkmenportal, 10 апреля в 19:00 состоится игра Кыргызстан-Туркменистан, 11 апреля в 16:00 — Туркменистан-Иран, а 12 апреля в 16:00 — игра Туркменистан-Мальдивы.

По одной из версий, власти Туркменистана опасаются, что спортсмены могут заразиться COVID-19 и привезти инфекцию на родину. Официально власти до сих пор не признают факт проникновения коронавируса в страну, хотя многочисленные источники среди медиков, заболевших и родственников умерших свидетельствуют, что в Туркменистане с самого начала пандемии болеют новой инфекцией точно так же, как в абсолютном большинстве стран мира (кроме пары островных государств).

По другой версии, власти считают, что Кыргызстан, за постсоветскую историю переживший свержение трех президентов, — не лучшая страна для свободных прогулок граждан Туркменистана. Возможно, спецслужбы полагают, что «слишком свободная» атмосфера негативно повлияет на настроения членов сборной.

Источники отмечают, что такие правила не являются обыденностью для туркменских спортсменов. Обычно при выездах на зарубежные соревнования они пользуются большей свободой.

Члены сборной по футзалу прибыли в Кыргызстан через Узбекистан. 2 апреля они через пограничный пункт «Фараб» наземным транспортом переместились на территорию Узбекистана. Затем в Ташкенте были проведены учебно-тренировочные сборы, а 8 апреля спортсмены самолетом отправились в Бишкек.