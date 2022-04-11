Российская армия потеряла 725 танков и 137 вертолетов, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:48, 11 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 11 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 19500 человек,
танков ‒ 725,
боевых бронированных машин ‒ 1923,
артиллерийских систем – 347,
РСЗО – 111,
средства ПВО – 55,
самолетов – 154,
вертолетов – 137,
автомобильной техники – 1387,
корабли /катера – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
специальная техника – 25.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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