Российская армия потеряла 725 танков и 137 вертолетов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 11 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19500 человек,

танков ‒ 725,

боевых бронированных машин ‒ 1923,

артиллерийских систем – 347,

РСЗО – 111,

средства ПВО – 55,

самолетов – 154,

вертолетов – 137,

автомобильной техники – 1387,

корабли /катера – 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.