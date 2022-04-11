Российская авиация уничтожила 78 наземных военных объектов Украины, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Авиация ВКС России уничтожила 78 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российская оперативно-тактическая авиация поразила 78 украинских военных объектов: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники», - сказал он.

С начала российских военных действий в Украине уничтожены 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны РФ.