экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российская авиация уничтожила 78 наземных военных объектов Украины, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Авиация ВКС России уничтожила 78 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российская оперативно-тактическая авиация поразила 78 украинских военных объектов: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники», - сказал он.

С начала российских военных действий в Украине уничтожены 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Антикоррупционное агентство Узбекистана расследует миллион долларов семьи вице-премьер-министра Раматова
  • Когда Германия прекратит зависеть от российского газа? Мнение эксперта
  • Принята программа развития Каракалпакстана, рассчитанная на 5 лет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com