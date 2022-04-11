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В сети появился кадр холма из цветов на могиле Жириновского
Фото: Telegram-канал «Пул №3»
Фото: Telegram-канал «Пул №3»
Предыстория: Умер Владимир Жириновский

CentralAsia (CA) -  В сети появился снимок, сделанный на могиле политика Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище. Его опубликовали в Telegram-канале «Пул №3».

На кадре запечатлен холм из алых и белых цветов и множества погребальных венков от коллег, друзей и родственников лидера ЛДПР.

В выходные вход на территорию Новодевичьего кладбища, где похоронили Жириновского, был открыт для посетителей, благодаря чему все желающие смогли проститься с политиком.

Последние 2 месяца лидер ЛДПР находился в больнице в Москве, куда был доставлен 2 февраля с коронавирусом. Врачи долго боролись с последствиями перенесенной инфекции, но в среду, 6 апреля, мужчина скончался.

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