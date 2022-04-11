Вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% вместо ожидаемых 6% – Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Вторжение России на Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6 процента в 2022 году по сравнению с докризисными оценками примерно в 6 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, распространенном в понедельник.

«Ожидаемое 50-процентное падение денежных переводов (из-за более слабого рубля и краха российской экономики) и более высокие цены на нефть, пшеницу и растительное масло резко снизят частное потребление. Ожидается также замедление роста инвестиций, учитывая сильную зависимость от российского импорта капитала и банковского финансирования государственных и частных инвестиционных проектов», – говорится в сообщении.

Хотя Узбекистан выиграет от высоких мировых цен на сырьевые товары (золото, медь и природный газ), сокращение денежных переводов на 6 процентов ВВП, по оценкам, приведет к увеличению дефицита счета текущих операций до 10 процентов ВВП в 2022 году. Ожидается, что иностранные инвестиции из России сократятся, приток прямых иностранных инвестиций будет ограничен в 2022 году, и потребуется время, чтобы восстановиться.

Во Всемирном банке полагают, что более высокий дефицит счета текущих операций будет финансироваться за счет новых государственных заимствований и использования резервов. Более высокие доходы от экспорта сырьевых товаров и поступлений от приватизации, а также замедление государственных инвестиций, вероятно, компенсируют более высокие социальные расходы на поддержку домохозяйств, зависящих от денежных переводов, и предотвратят ожидаемый резкий рост уровня бедности из-за сокращения денежных переводов и возвращения потенциально большого числа трудовых мигрантов в Узбекистан.

Общий дефицит бюджета сократится до 4 процентов ВВП в 2022 году. Ожидаемая бюджетная консолидация к 2023 году теперь, вероятно, будет отложена. В банке полагают, что правительство продолжит придерживаться собственных ограничений на привлечение внешних заимствований, и ожидается, что государственный долг достигнет пика на уровне 42 процентов ВВП в 2022–2023 годах. Он стабилизируется на уровне примерно 40 процентов ВВП к концу 2024 года.

«Эти прогнозы по-прежнему подлежат значительному дальнейшему пересмотру в зависимости от продолжительности санкций в отношении России, потенциальных глобальных финансовых эффектов от изменения процентных ставок в США, дальнейших волн COVID-19 и влияния сбоев в торговле и логистике на цепочки поставок в Узбекистане», – говорится в сообщении.