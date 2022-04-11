В Туркменистане почти полностью заблокировали интернет - СМИ

CentralAsia (TM) - По данным источников издания turkmen.news внутри страны, «интернет заблокировали почти полностью».

В феврале сообщалось, что туркменские спецслужбы начали блокировать не отдельные IP-адреса, на которых установлено программное обеспечение VPN, а целые подсети провайдеров, предоставляющие услуги виртуальных/выделенных серверов. Это как если бы власти, обнаружив, что некий абонент телефонной сети занимается нежелательной деятельностью, отключали бы телефоны всем, у кого номер начинается с тех же цифр.Теперь, по информации источников, ситуация усугубилась. К настоящему времени внутри Туркменистана почти полностью уничтожены подсети крупнейших мировых хостинг-провайдеров: vultr.com, digitalocean.com, hetzner.com, Microsoft Azure, Amazon, OVH, OneProvider.

В Туркменистане заблокированы все крупные международные соцсети, все независимые СМИ и все сайты, где может встретиться критика туркменских властей. Но до осени 2021 года граждане страны относительно легко обходили блокировки с помощью VPN. Затем спецслужбы начали блокировку подсетей, фактически делая невозможным использование VPN. По словам источников внутри страны, «интернет начали превращать в локальную сеть между велаятами».

Официально власти не признают наличия проблемы. На правительственных мероприятиях регулярно обсуждаются успехи «цифровизации» (так в стране называют внедрение новых технологий). В стране действует некоторое количество жестко цензурируемых интернет-СМИ, которые повторяют повестку госинформагентства ТДХ и государственного телевидения. В них не встречается не только критика властей, но и просто плохие новости.