Принята программа развития Каракалпакстана, рассчитанная на 5 лет

CentralAsia (UZ) - Кабинет министров Узбекистана принял постановление «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию территорий и дальнейшему повышению уровня жизни населения Республики Каракалпакстан в 2022-2026 годах».

Документ включает в себя «дорожную карту», предусматривающую практические меры по решению существующих проблем населения, сообщает издание «Норма».

В документе утверждены специализации городов и районов Республики Каракалпакстан, «точки роста» и «драйверные отрасли». Намечены сводные параметры инвестиционных проектов по развитию промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.

Постановление определяет меры по развитию инженерно-коммуникационной, производственной и сервисной инфраструктуры, а также по строительству, реконструкции и ремонту объектов социального назначения в 2022 году. Приводится адресный перечень перспективных проектов развития социальной и производственной инфраструктуры городов и районов Каракалпакстана.

Пятилетняя комплексная программа предусматривает, что объем валового регионального продукта Каракалпакстана увеличится в 1,5 раза. Объем промышленного производства в 2022-2026 годах вырастет в 1,5 раза, объем продукции сельского хозяйства в 1,2 раза, объем услуг в 2,9 раза и объем строительных работ в 1,4 раза.