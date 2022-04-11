В январских беспорядках в Казахстане участвовали 12 ОПГ - Генпрокуратура

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CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура РК проинформировала о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями. По мере расследования указанных дел следствию удаётся устанавливать детали и причастных лиц. Об этом заявил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РЕ Елдос Килымжанов.

«Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева («Дикого Армана»), «Казахстанские» и «Айшуак-Жантугел». Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 «преступных авторитета». Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений», - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что Дикий Арман проходит подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, незаконное лишение человека свободы, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.

7 января шесть членов ОПГ, а также Дикий Арман были задержаны во время спецоперации Департамента полиции Алматы. Тогда у преступников изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

В Генпрокуратуре ранее рассказывали, что его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных прохожих.

Также в социальных сетях появилось новое видео беспорядков во время «кровавого января». Пользователи Казнета предположили, что на кадрах запечатлен криминальный авторитет. К нему на видео подводят человека и ставят на колени. Мужчина подносит к его голове предмет, похожий на пистолет. В описании к видео говорится, что запись была сделана во время январских беспорядков.

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