Самолет рейса Минск-Ташкент совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

CentralAsia (UZ) - Самолет, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Командир экипажа совершил посадку в аэропорту Домодедово после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва воздушного судна Airbus A-320, выполняющего рейс Минск – Ташкент.

После приземления в московском аэропорту самолет проверили на предмет наличия взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Отмечается, что сообщения о минировании не подтвердились.

Самолет со 104 пассажирами на борту продолжит полет в Ташкент.