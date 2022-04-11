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Самолет рейса Минск-Ташкент совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

CentralAsia (UZ) -  Самолет, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Командир экипажа совершил посадку в аэропорту Домодедово после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва воздушного судна Airbus A-320, выполняющего рейс Минск – Ташкент.

После приземления в московском аэропорту самолет проверили на предмет наличия взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Отмечается, что сообщения о минировании не подтвердились.

Самолет со 104 пассажирами на борту продолжит полет в Ташкент.

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