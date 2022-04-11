В Казахстане с 15 апреля вводят ограничения на экспорт зерна и муки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 15 апреля введут ограничения на экспорт зерна и муки, сообщает Тengrinews.k.

По словам первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, ограничительные меры необходимы для исключения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий.

«Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на экспорт пшеницы – 1 миллион тонн, на муку – 300 тысяч тонн», – сообщил Сапаров на онлайн-брифинге.

«По состоянию на 7 апреля запасы составляют 118 тысяч тонн муки, в том числе 10 тысяч тонн в стабфондах, 22 тысячи тонн - в рамках "оборотной схемы", 48 тысяч тонн находится у производителей, порядка 20 тысяч тонн - на складах и 18 тысяч тонн - в торговых объектах. Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности. Вместе с тем в ресурсах "Продкорпорации" имеется более 800 тысяч тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации», - добавил Айдарбек Сапаров.

Первый вице-министр ведомства добавил, что в январе было принято решение направить зерно регионам по сниженной цене - 90 тысяч тенге. Однако, по его словам, соответствующие заявки начали поступать только в марте.

О решении ограничить экспорт зерна и муки в Казахстане ранее заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, такие меры необходимы для защиты внутреннего рынка страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения