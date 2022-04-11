Шахбаз Шариф избран премьер-министром Пакистана

Шахбаз Шариф

CentralAsia (CA) - Нижняя палата парламента Пакистана (Наваз) выбрала новым премьером страны президента оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги 70-летнего Шехбаза Шарифа, передает местное издание Pakistan Daily.

«Шахбаз набрал 174 голоса в отличие от кандидата «Техрик-и-Инсаф» Шаха Махмуда Куреши, который не получил ни одного голоса после того, как его партия решила бойкотировать процесс голосования», — говорится в сообщении.

Шахбаз Шариф принесет присягу сегодня вечером, 11 апреля в 8 часов по местному времени.

Согласно изданию, заседание Ассамблеи по выборам нового премьер-министра проходило под председательством исполняющего обязанности спикера Касима Сури.

Незадолго до голосования партия под председательством бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф» вышла из состава парламента, заявив, что «не может сидеть в собрании с ворами». У нее было 155 из 342 мандатов в нижней палате парламента. По словам представителя партии Шейха Рашида, они продолжат призывать население Пакистана выступать против иностранного заговора, спровоцировавшего кризис в стране.

В субботу, 9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента из 342 при необходимых 172 голосах. Позже Хан заявил о начале борьбы против вмешательства из-за рубежа. Он заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала «иностранные державы», в частности США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, Государственный департамент США отметил: слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.

Накануне голосования по кандидатуре премьера десятки тысяч сторонников Имрана Хана и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку.

70-летний Шахбаз Шариф — младший брат Наваза Шарифа, 3 раза, занимавшего пост премьера Пакистана. Как отмечают СМИ, будучи главным министром Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана, Шахбаз Шариф спланировал и осуществил ряд амбициозных инфраструктурных проектов, в числе которых первая в Пакистане современная система общественного транспорта, запущенная в его родном городе Лахор. Также на этом посту он тесно сотрудничал с Китаем по проектам, финансируемым Пекином.

В отличие от Хана, обвиняющего США во вмешательстве во внутреннюю политику, Шахбаз Шариф заявил, что хорошие отношения с Соединенными Штатами имеют решающее значение для Пакистана. При этом отмечается, что Шахбаз поддерживает дружеские отношения с военными, которые традиционно контролируют внешнюю и оборонную политику страны.