Союзники Путина: 6 стран, включая Китай, которые, вероятно, поддержат Россию в третьей мировой, - Daily Express

CentralAsia (CA) - С началом украинского кризиса возродились и страхи о новом глобальном конфликте, пишет Daily Express. Западный лагерь давно консолидирован в военный альянс, но и Россия сумела найти союзников, указывает автор статьи Джеймс Грей.

После того, как российский президент Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции», ответ Запада был крайне осторожным. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно умолял о создании над его страной бесполетной зоны, но в НАТО отклонили все его просьбы, боясь перерастания украинского кризиса в общемировой.

Но если новая мировая война все же начнется, то эти страны, вероятно, окажут России поддержку.

1) Пакистан

Накануне начала «специальной военной операции» Москву с двухдневным визитом посетил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

В ходе поездки он отверг требования Запада высказаться против России. «Что вы о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые будут делать все, что нам скажут?» – заявил он. 69-летний премьер высказался после того, как 22 дипломата опубликовали совместное письмо к пакистанскому правительству с призывом присоединиться к антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей проведение специальной военной операции. Но Пакистан остался одним из нескольких государств, воздержавшихся от голосования по данной резолюции. «Я хочу спросить послов Европейского Союза: в Индию вы такое письмо тоже отправили?» – добавил Хан.

2) Китай

Хотя Китай и попытался в последние недели дистанцироваться от России, проведение «специальной военной операции» он не осудил. Вместо этого Пекин подчеркнул свою приверженность нейтралитету и охарактеризовал российско-китайские отношения как «стратегическое партнерство». И, так же, как и Пакистан, Китай воздержался от двух антироссийских голосований в ООН.

3) Индия

Несмотря на американское давление, Индия заявила, что санкции Запада против России не являются ответом на возникшую проблему. Помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в прошлом месяце заявил: «Настала пора [для Индии] дистанцироваться от России». Москва является крупнейшим поставщиком вооружения в Индию. В 2018 году страны заключили контракт по поставке в страну российских ЗРК С-400 на сумму в 5,43 млрд долларов США.

4) ЮАР

Руководство Африканского Национального Конгресса (АНК), правящий в ЮАР партии, вернулось к дружеским отношениям с России. Столь теплыми они не были со времен холодной войны. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума недавно заявил, что президент Путин является «миротворцем», а страны Запада – «задиры».

Хотя Зума высказывался лишь от своего имени, пророссийские взгляды АНК общеизвестны.

5 & 6) Бразилия и Мексика

Обе страны отказались накладывать на Россию санкции, а также воздержались от обвинений в агрессии.

Президент Мексики Лопес Обрадор популист левого толка, заявил: «Мы не собираемся накладывать какие-либо экономические ограничения, потому что мы хотим иметь хорошие отношения со всеми правительствами мира».