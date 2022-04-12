Монгольская молодежь протестует против «непригодной для жизни экономики»

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CentralAsia (MNG) - Большое количество монгольской молодежи устроило акцию протеста, требуя от правительства решения экономических проблем и невыносимых условий.

Протестующие кричали: «Делайте свою работу!» и «Вы [чиновники] урезаете свои расходы!» Последний лозунг является ответом спикеру парламента Занданшатару Гомбожавыну, который недавно настаивал на том, чтобы монголы урезали свои расходы в нынешние трудные времена.

Монголия страдает от высоких затрат на топливо, вызванных последствиями войны на Украине и заблокированными экспортными каналами в Китай из-за политики Пекина «Нулевой коронавирус». Тем временем инфляция растет. Это настоящая головная боль для монголов, которые были потрясены, увидев, что в январе он достиг умопомрачительных 14%.

Митинг, проходивший 7 и 8 апреля, был мирным, но вечером первого дня полиция применила силу для задержания некоторых протестующих, заявив, что они были в состоянии алкогольного опьянения. На второй день количество протестующих увеличилось.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обратился к собравшимся, пытаясь развеять опасения. «Правительство сделает все, что в его силах, чтобы снизить цены на мясо, рис и муку, не отключать лекарства и предметы медицинского назначения, а также удерживать цены на бензин стабильными», — сказал он.

Вечером того же дня он сообщил протестующим, что внесет в парламент законопроект, предусматривающий принятие мер, которые облегчат нынешнее тяжелое экономическое положение.

Правительство заявило, что намерено смягчить негативные последствия роста цен и дефицита потребительских товаров; усилить преследование за коррупцию и сделать доступность и предоставление льготных кредитов для малого и среднего бизнеса более прозрачными.

Еще одним шагом является продолжение мер жесткой экономии, введенных в отношении государственного персонала в Улан-Баторе в разгар пандемии, таких как запрет на использование крупных транспортных средств в столице и использование частных средств для поездок в сельские районы.

Официальные лица также заявили, что решат некоторые проблемы, проведя проверку помещений и землепользования Монгольской молодежной ассоциации со стороны правоохранительных органов.

Другие вопросы, которые правительство заявило, что не может решить в исполнительном порядке, в том числе проблемы, связанные с взносами на социальное страхование, НДС, международными платежами, машинами для голосования и неприкосновенностью членов Великого Государственного Хурала (парламента), должны быть решены. работа с руководством парламента и постоянным комитетом в законодательном органе.

автор: Ананд Төмөртогоо

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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