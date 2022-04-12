Международное партнерство для реализации инвестиционного плана на сумму $49 млрд для Монголии

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии обрисовало в общих чертах масштабную дорожную карту экономического возрождения после пандемии COVID-19. Пакет реформ, получивший название «Новое восстановление», сочетает в себе как структурные изменения политики, такие как частичная приватизация некоторых государственных предприятий, так и крупные инфраструктурные инициативы, включая утверждение системы легкорельсового транспорта в столице.

Выступая на Монгольском экономическом форуме (MEF) 2022, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай пригласил местные предприятия, иностранных партнеров и международные организации к сотрудничеству в достижении инвестиционной цели в размере 150 трлн тугриков (49 млрд долларов США), которая направлена на удвоение ВВП за счет устранения препятствий в шести приоритетные области: энергетика, приграничные порты, индустриализация, восстановление городов и сельских районов, «зеленое» развитие и эффективность государственного сектора.

Утвержденная монгольским парламентом в декабре, эта политика дополняет уже выделенные 10 триллионов тугриков ($3,3 млрд) на финансовую помощь, помогая удержать на плаву более 64 400 предприятий и сохранить 360 000 рабочих мест.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ также подчеркнул стремление правительства к повышению прозрачности и подотчетности в рамках стремления снизить институциональную коррупцию и улучшить общий деловой климат. Таким образом, премьер-министр объявил о плане частичной приватизации некоторых государственных предприятий путем последующего публичного размещения до 34% акций на Монгольской фондовой бирже в качестве одного из механизмов внедрения опыта частного сектора и передовой практики надлежащего управления.

Обсуждения на Форуме касались также насущных экономических проблем. Премьер-министр сообщил, что правительство только что внесло в монгольский парламент законопроект, в котором излагается механизм ограничения цен для стабилизации цен на мясо, муку и нефть в ответ на рекордную инфляцию.

В своем заключительном слове премьер-министр Оюун-Эрдэнэ подчеркнул двойную роль Форума как места для консультаций с представителями отрасли, а также как платформы для обеспечения роста, который должен быть доступен и разделяем каждым монголом, а также выразил признательность монгольской молодежи за их активность.

Монгольский экономический форум 2022 — это 9-й раз, когда мероприятие проводится во Дворце правительства в Улан-Баторе с момента его основания в 2010 году. Ежегодный двухдневный форум проводится президентом Монголии и дает участникам возможность услышать мнение высокопоставленных членов правительства, а также возможность проведения интервью с министрами, ответственными за ключевые меры политики. Эксперты из разных областей также проводят панельные дискуссии о будущем монгольской экономики.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: EU Reporter

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