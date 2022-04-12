Эксперты БДИПЧ обсуждают рекомендации по проведению президентских выборов в Монголии

CentralAsia (MNG) - С 5 по 8 апреля 2022 года группа экспертов по выборам из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) встретилась с заинтересованными сторонами в Монголии, чтобы представить окончательный отчет Специальной миссии БДИПЧ по оценке выборов к президентским выборам 9 июня 2021 года.

Выводы и рекомендации отчета были представлены представителям Генеральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Государственного контроля, Комиссии по регулированию связи, Административного апелляционного суда, Парламентского комитета по государственному устройству и других государственных министерств и ведомств, а также представителям организаций гражданского общества и международного сообщества.

«БДИПЧ призывает правительство и другие заинтересованные стороны начать работу над реформой избирательной системы задолго до следующих выборов, — заявила Лолита Цигане, глава Специальной миссии БДИПЧ по оценке выборов на президентских выборах 2021 года. «Мы очень ценим наше сотрудничество с нашими монгольскими партнерами и с нетерпением ожидаем проведения в ближайшем будущем дискуссий о том, как еще больше укрепить избирательный процесс в Монголии».

БДИПЧ подтвердило, что выборы были хорошо организованными и конкурентными, и кандидаты могли свободно доносить свои платформы до избирателей. Однако некоторые положения, в том числе о праве баллотироваться и об освещении выборов в СМИ, носят чрезмерно ограничительный характер. БДИПЧ обратило внимание на свои приоритетные рекомендации, такие как разрешение выдвижения независимых кандидатов и выдвижение кандидатур от непарламентских партий, а также меры по улучшению регулирования кампании, финансирования кампании и средств массовой информации.

Власти обсудили потенциальное участие БДИПЧ в предоставлении юридической и технической экспертизы для оказания помощи в выполнении этих рекомендаций. Это может включать обсуждения или юридический обзор, связанные с возможными изменениями в избирательной системе и поправками к избирательному законодательству, а также возможный вклад БДИПЧ в предварительные обсуждения, связанные с внедрением электронного голосования.

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