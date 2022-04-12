На мой взгляд, следующим наиболее вероятным сектором экспорта из Монголии в США является сектор IT, — посол США

CentralAsia (MNG) - Журналисты поговорили с послом США в Монголии Майклом С. Клечески о дипломатических отношениях, торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, а также о международной напряженности, такой как российско-украинская война и внешняя политика США.

- 35-летие установления дипломатических отношений между Монголией и США. Как вы оцениваете отношения между двумя странами в прошлом?

- Я рад возможности оглянуться на историю отношений между двумя странами. Оглядываясь назад, можно сказать, что в американо-монгольских отношениях было несколько замечательных лет. В прошлом году также исполнилось 30 лет со дня прибытия Агентства США по международному развитию (USAID) и Корпуса мира в Монголию.

Бывший президент Монголии Х.Баттулга в 2020 г. посетил Вашингтон с визитом на высоком уровне и установил стратегическое партнерство между двумя странами. Стратегическое партнерство – это документ. В этом смысле это важно. Однако стратегическое партнерство должно оставаться не только документом, но и началом взаимовыгодного и эффективного сотрудничества.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Монголия навсегда сохранила свою независимость. В этом смысле мы всегда поддерживали демократию и свободный рынок, которые являются гарантией независимости Монголии.

Конечно, демократия и свободный рынок — сложные понятия. Иногда люди видят в ней хаотичную, раскольническую систему. Но демократия — пока самая лучшая система в мире. Что наиболее важно, демократия обеспечивает множество ценностей, укрепляющих и гарантирующих независимость, таких как участие общественности, демократически избранное правительство, свобода выражения мнений, оппозиция правительству, свобода прессы, свобода контроля и прозрачность.

- Не могли бы вы предоставить информацию о проектах, реализуемых правительством США в Монголии? В каких сферах Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Монголией в будущем?

- Проект по улучшению водоснабжения в Улан-Баторе реализуется с финансированием в размере 350 миллионов долларов США в рамках Счета вызовов тысячелетия Millennium Challenge. Этот проект финансируется за счет гранта налогоплательщиков США. Если водоснабжение Улан-Батора не будет решено сейчас, через несколько лет это может стать серьезной проблемой. Проект очень удачный.

Администрация президента США Джой Байден очень сосредоточена на экологии и зеленой энергетике. Поэтому рассчитываем на дальнейшее сотрудничество между нашими двумя странами в этих сферах.

- Инвестиции Монголии из своего третьего соседа, в том числе в США, рассматриваются как гарантия экономической безопасности. Есть ли конкретный проект, который Соединенные Штаты изучают для инвестирования в Монголию? Как вы оцениваете инвестиционный климат в Монголии?

- Все посольства США ежегодно выпускают «Заявление об инвестиционной среде». Короче говоря, мы встречаемся и беседуем с американскими и монгольскими бизнесменами, инвесторами, компаниями и официальными лицами, чтобы определить возможности и проблемы для ведения бизнеса в Монголии и представим их на монгольском и английском языках. Результаты отчета показывают, что верховенство закона, равенство сторон, коррупция и бюрократия являются самыми большими препятствиями для иностранных инвесторов в ведении бизнеса в Монголии. Этот вопрос также обсуждался на Монгольском экономическом форуме. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ также признал наличие коррупции в Монголии и поставила цель улучшить индекс коррупции. Таким образом, эти проблемы кажутся реальными в Монголии. Мы стопроцентно открыты и всегда готовы помочь Монголии в этом вопросе.

Конечно, в системе свободного рынка мы не можем напрямую заставить частные компании США инвестировать в Монголию. Однако мы считаем, что можно расширить торговую и деловую среду между двумя странами за счет улучшения инвестиционного климата, укрепления верховенства закона и устранения коррупции.

- Как вы оцениваете товарооборот между двумя странами? Какие новые товары можно экспортировать из Монголии в США?

- Экспорт из Монголии в Соединенные Штаты в некоторой степени увеличивается. Но это еще не то, что мы хотим.

Экспорт Монголии в США увеличился на 30 процентов в прошлом году. Монгольский кашемир хорошо продается на рынке США. Позже стала продаваться натуральная косметика Lhamour.

На мой взгляд, следующим наиболее вероятным сектором экспорта из Монголии в Соединенные Штаты является сектор информационных технологий. Я посетил несколько монгольских технологических компаний. Среди них были стартапы, которые уже зарекомендовали себя и только начинали свою деятельность.

Хотя я не до конца понимаю, чем занимаются технологические компании, есть много возможностей связаться с аналогичными компаниями в Соединенных Штатах и ​​установить отношения с крупными компаниями Кремниевой долины.

Туризм также является очень прибыльной отраслью. Из-за коронавируса Монголия уже два года не принимает туристов. Однако в этом году в связи со снятием ограничений по COVID-19 приезжает некоторое количество туристов из США. Я надеюсь, что в будущем это будет увеличиваться. Однако из-за отсутствия прямых рейсов между двумя странами туристы проводят долгие часы на транзитных рейсах, а проезд обходится дорого. Поэтому важно иметь прямые рейсы между двумя странами, чтобы привлечь больше туристов. Стороны обсуждают налаживание прямого авиасообщения. Обе стороны очень заинтересованы в прямом рейсе. Но чтобы получить прямой рейс, нужно сначала сделать и реализовать два основных шага.

Во-первых, Министерство транспорта США предъявляет определенные требования безопасности к аэропортам страны и гражданским авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы. Эти требования должны быть выполнены.

Во-вторых, Монголия должна присоединиться к открытым переговорам, которые обеспечивают равную конкуренцию гражданским авиакомпаниям. После внедрения станут возможны прямые рейсы между США и Монголией.

- Монголия выразила свою приверженность российско-украинскому вопросу с традиционной позиции мира и нейтралитета во внешней политике. Однако среди наших граждан есть опасения, что с нашей стороны будет какое-то давление. Как США видят и оценивают позицию Монголии по Украине? Кроме того, как США реагируют на воздержание Монголии в Генассамблее ООН? Все ли страны, разделяющие наши взгляды, обеспокоены давлением?

- У Монголии есть два гигантских соседа. Поэтому мы очень хорошо понимаем ситуацию в Монголии. В интересах Соединенных Штатов обеспечить независимость и экономическую независимость Монголии. Монголия — независимая и суверенная страна. Поэтому как независимое государство мы всегда уважаем и поддерживаем политику и решения монгольского правительства. Мы также очень серьезно относимся к нашей роли и обязанностям третьего соседа Монголии.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены своим отношениям с Монголией. Мы продолжаем поддерживать Монголию как демократию. Монголия остается самым важным партнером для Соединенных Штатов, и я хотел бы подчеркнуть, что мы придаем большое значение этим отношениям.

Конечно, мы думаем, что мы правы, и мы всегда будем желать большей поддержки со стороны других стран при голосовании в ООН. Но мы уважаем позицию независимых стран. Я также хотел бы, чтобы вы уважали нашу позицию.

- Проблема России и Украины, торговая война между США и Китаем и война между Индией и Тихоокеанским регионом привели в последние годы две наши соседние страны к новой холодной войне из-за сильной конфронтации с Западом. Итак, как вы оцениваете геополитическую ценность Монголии в то время, когда «железный занавес» снова начал опускаться?

-Монголия очень важна для Соединенных Штатов в том смысле, что это демократическая страна. Это не следует воспринимать как дежурное слово. Слово используется для определенной цели. Демократическая Монголия для нас действительно важна, особенно в том смысле, что она находится между двумя недемократическими державами, одна из которых является серьезным нарушением мирового порядка. Конечно, Монголия всегда принимает собственные решения. Нам важно оставаться такими и дальше.

«Спасибо всем трудолюбивым монгольским журналистам за столь увлекательную дискуссию о #USMongolia35 лет дипломатических отношений и неспровоцированном и неоправданном нападении России на Украину», — твитнул посол Клечески.

источник: Itoim.mn

перевод с монгольского: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения