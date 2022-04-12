TMK Energy пересекает газоносный уголь на Snow Leopard-1 в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy пересекла 44 м газообразного угля в верхнем угольном пласте в первой скважине в рамках своей первой программы бурения в газовом угольно-пластовом проекте Гурвантэс XXXV, бассейн Южной Гоби, Монголия.

Уголь залегает на глубинах 406-461 м.

Предварительные результаты по 36 пробам десорбции показывают, что угольный пласт имеет хорошо развитую систему кливажей, что является положительным показателем проницаемости (7,5-12,5 м3/т и высокую газонасыщенность).

В настоящее время скважина находится на глубине 480 м и приостановлена для проведения скважинных геофизических исследований для подтверждения эффективной толщины угля и определения интервалов для испытания бурильной колонны. ТМК планирует бурение и испытания еще трех керновых скважин на расстоянии около 3,5 км друг от друга в течение следующих 3-4 месяцев.

Компания надеется, что полученные данные позволят ей преобразовать часть независимо сертифицированных 5,96 триллионов кубических футов перспективных ресурсов в первые условные ресурсы для участка Нариин Сухайт во второй половине 2022 года.

Участник проекта Talon Energy Ltd финансирует бурение в рамках двухэтапного соглашения на сумму 4,65 млн долларов, заключенного в феврале 2021 года. Первоначальное финансирование в размере 1,5 млн долларов было выделено на текущую программу бурения и испытаний четырех скважин. Второй этап финансирования (3,15 млн долларов США) предусмотрен в бюджете для программы пилотных скважин, запланированной на конец этого года, если Talon решит продолжить.

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