В Монголии построен завод с передовой технологией по производству всех видов порошковых металлов

CentralAsia (MNG) - Компания «Талын Метал нунтаг» открыла завод по переработке катодной и медных отходов на основе передовой технологии в Великобритании и Германии для производства металлического порошка.

Металлический порошок производится и продается более чем в 20 странах, включая Германию, Китай, Японию и Великобританию. Тогда наша страна впервые сможет производить металлургическую продукцию мирового уровня с применением передовых технологий.

Монгольские инженеры строили завод в течение двух лет в сотрудничестве с британскими и немецкими специалистами и начали его испытания в январе этого года.

С вводом завода в эксплуатацию возможно производство экспортной продукции с добавленной стоимостью. Металлический порошок играет важную роль в мелких автомобильных деталях, таких как свечи зажигания, шестерни, электрические щетки, подшипники, вакуумные переключатели, а также в высокотехнологичных деталях, таких как 3D-печать, ювелирные украшения, ювелирные изделия, компьютеры и мобильные телефоны.

С производственной мощностью 3000 тонн металлического порошка в год завод использует 99 процентов своего сырья и является экологически безопасным с технологией вторичной переработки до 90 процентов. Эксперты говорят, что в Монголии достаточно сырья для производства 200 тонн отходов меди в месяц.

Во время церемонии открытия завода, представители компании сообщили, что сможет производить не только медный порошок, но и все виды металлических порошков, таких как сталь, серебро, железо, никель и хром. В настоящее время она ведет переговоры с Китаем об экспорте своей продукции и представляет образцы своей продукции для поставок в Японию, Великобританию и Южную Корею.

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