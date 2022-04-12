Монгольская дзерен-самка преодолела почти половину окружности Земли

CentralAsia (MNG) - В течение почти пяти лет самка-дзерен в Монголии совершила замечательное путешествие протяженностью не менее 18 000 километров (11 185 миль). Согласно новому исследованию, он пересекал замерзшие реки, натыкался на нефтяные месторождения, преодолевала огражденные границы с Китаем и Россией и преодолела 900 километров только для того, чтобы пережить два месяца особенно суровой зимы.

Чрезвычайно дальние путешествия, возможно, не являются чем-то необычным для монгольских дзеренов (Procapra gutturosa), но технология, позволяющая точно отслеживать мигрирующих млекопитающих, стала доступной только в последние два десятилетия.

Совокупное расстояние, пройденное этой газелью за период исследования, соответствовало почти половине окружности земного экватора.

Согласно одному калькулятору времени ходьбы, человеку потребуется больше года, чтобы пройти 12 часов в день по равнине, чтобы преодолеть это расстояние. Другие копытные млекопитающие или копытные, которые совершили недавно задокументированные путешествия, включают белоухого коба (также разновидность антилопы), который прошел 860-километровый кольцеобразный маршрут, охватывающий Южный Судан и Эфиопию, за 13 месяцев, согласно магистерской диссертации 2018 года Касахуна Аберы Легессе из Университета Аддис-Абебы в Эфиопии.

Более половины мировых газелей этого вида обитают в восточной степи Монголии.

Цагаан зээр, или монгольский дзерен, или зобатая антилопа (лат. Procapra gutturosa) — копытное животное рода дзеренов семейства полорогих.

Масса тела взрослых самцов 24—45 кг, в конце осени - до 52 кг, самок 20—38 кг (до 36 кг), длина тела самцов 105—148 см, самок 110—127 см, высота в холке самцов 62—84 см, самок 54—77 см, длина хвоста 9—12 см.

У самцов тёмно-серые или чёрные рога длиной 18—28 см, несколько отклонены назад, а у самок рогов нет. Хвост короткий, длиной около 10 см, светлый, зеркало большого размера, заходит выше хвоста. Окраска меха сверху желтовато-песчаная, белая снизу. У них прекрасно развито зрение. Продолжительность жизни самок до 10-11 лет, а самцов до 6-8 лет.

Цагаан зээр - один из двух представителей антилоп, обитающих в Монголии, и один из немногих видов диких копытных Евразии, сохранивших высокую численность и обширный ареал.

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