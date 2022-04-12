Узбекистан построит в Ферганской долине международный аэропорт

CentralAsia (UZ) - В Ферганской долине решено построить единый для Андижанской, Наманганской и Ферганской областей международный аэропорт, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Сообщается, что аэропорты, расположенные в Ферганской долине в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, не могут расширяться из-за плотных городских застроек. Это связано с тем, что аэропорты расположены в черте городов, поэтому решено построить в Ферганской долине новый международный аэропорт.

«Предлагается построить новый международный аэропорт, который станет единым для всех трех регионов (Андижанской, Наманганской и Ферганской областей — прим. ИА Красная Весна)», — сообщает пресс-служба.

Также планируется построить новые пассажирские терминалы в аэропортах Бухары и Ургенча. Будет даже создан региональный лоукостер.

Подчеркивается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ознакомился с проектами в авиатранспортной инфраструктуры и поручил расширить перечень, а также улучшить качество оказываемых в аэропортах услуг. Кроме того, Мирзиёев поручил обеспечить доступность цен на авиабилеты.