Посольство России в Ташкенте научит журналистов разоблачать фейки

CentralAsia (UZ) - Тренинг для журналистов «Разоблачение фейков. Как различить правду и ложь» проведет посольство России в Ташкенте, сообщает 11 апреля пресс-служба посольства.

Тренинг организует Политологический центр «Север-Юг», Россотрудничество и информационный портал PLOV.Press. Планируется участие журналистов из России Алексея Вишневецкого — зампредседателя Союза журналистов России, Марии Рыбаковой — журналист телеканала «Москва 24».

4 апреля посол Великобритании в Ташкенте Тим Торлоу заявил, российские СМИ необходимо блокировать, это, по его мнению, не является наступлением на свободу слово, так как «Россия — это исключительный случай». Во время интервью Торлоу озвучил наиболее популярные антироссийские мифы и заявил, что проводит регулярные беседы с МИД Узбекистана по вопросу Украины. Официальной реакции на выступление посла не последовало.