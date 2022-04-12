Япония ввела санкции против 398 россиян и 28 организаций

CentralAsia (CA) - Правительство Японии во вторник утвердило введение дополнительных санкций против 398 человек и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД.

Среди россиян, попавших под ограничения, — Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых СМИ называют дочерьми президента России Владимира Путина, а также против жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.

Также санкциям подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин и другие.

Ограничения предусматривают замораживание активов. Они затронули и 2 российских банка — Сбербанк и Альфа-банк, а также несколько десятков предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова, ГосНИИмаш.

Помимо того, Токио запретил новые инвестиции в Россию,

Катерина Тихонова, которую агентства Reuters и Bloomberg называли дочерью Путина, занимает должность заместителя директора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

Эндокринолог Мария Воронцова (Русская служба Би-би-си, New Times и Reuters называла ее старшей дочерью президента) — член совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава и зампредседателя Российского общества молодых эндокринологов.