В Казахстане вкладчица финансовой пирамиды подожгла себя у здания МВД. Видео

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане вложившая в финансовую пирамиду «Mudarabah Capital» Багила Досмаилова в знак протеста подожгла себя у столичного здания МВД. Она заявила о «скором закрытии дела» и обвинила в своей смерти замначальника полиции Алматы Рустама Абдрахманова.

Видео самоподжога появилось в сети вечером 11 апреля. Как сообщает Orda.kz, Досмаилова вложила 20 млн тенге в финансовую пирамиду, в отношении основателей которой идёт расследование. Досмаилова требовала привлечь к ответственности вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова, которые проходят подозреваемыми по делу. Их отпустили под залог в 3 млн тенге. Также она на своей странице в соцсети просила в своей смерти винить Рустама Абдрахманова.

«Прошу в моей смерти винить Рустама Абдрахманова, который торопится с закрытием дела для того, чтобы оно не ушло в МВД РК, город Нур-Султан», — написала Досмаилова в свом посте.

Она также обвинила полицию в давлении на экспертов судебно-экономической экспертизы.

Вечером 11 апреля Рустам Абдрахманов опубликовал в Facebook пост, где сообщил, что дело о финансовой пирамиде готовится к передаче в суд. По делу проходят 14 подозреваемых.

«По указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией «Содержание под стражей». Шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих санкционирована мера пресечения «залог», еще двое находятся под «домашним арестом», один — под подпиской о невыезде», — написал Абдрахманов.

8 апреля вкладчики финансовой пирамиды собрались у здания полиции в Алматы с плакатами. Они требовали передачи дела в столичную полицию и МВД. При этом, обвинили полицейских Алматы в необъективности при расследовании.

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