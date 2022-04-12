экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ученые обнаружили новый вариант штамма «омикрон» в Бельгии

CentralAsia (CA) -  В Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка Ван Ранста и Пита Маеса.

По словам ученых, новый вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, в Ботсване, Германии, Дании и Великобритании.

Новый вариант омикрон-штамма выявили во франкоязычной части Бельгии и изучили в Брюссельском свободном университете (ULB).

«Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться», — заявил Ван Ранст, отметив, что новые варианты «омикрона» лучше, чем новые штаммы COVID-19.

3 апреля издание Global Times сообщило, что в провинции Цзянсу на востоке Китая выявили новый подвариант коронавирусного штамма «омикрон» ВА 1.1. Вариант выявили 28 марта. Как указали в Центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.

Штамм «омикрон» выявили осенью прошлого года в ЮАР. Затем он распространился в остальные страны. Он отличается от других штаммов большей заразностью, но при этом меньшей летальностью. Позже «омикрон» мутировал, появились подвиды ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове назвал вариант «омикрона» ВА.2 самым заразным.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Подоходный налог для проживающих в Узбекистане иностранцев снизили на 8%
  • Российская армия потеряла 725 танков и 137 вертолетов, - Генштаб ВС Украины
  • Самолет рейса Минск-Ташкент совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com