Ученые обнаружили новый вариант штамма «омикрон» в Бельгии

CentralAsia (CA) - В Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса «омикрон» BA.4, передает газета Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета Марка Ван Ранста и Пита Маеса.

По словам ученых, новый вариант BA.4, а также BA.5 уже обнаружили в странах Южной Африки, в Ботсване, Германии, Дании и Великобритании.

Новый вариант омикрон-штамма выявили во франкоязычной части Бельгии и изучили в Брюссельском свободном университете (ULB).

«Вирусы накапливают мутации, они это делают всегда. Новые варианты еще будут появляться», — заявил Ван Ранст, отметив, что новые варианты «омикрона» лучше, чем новые штаммы COVID-19.

3 апреля издание Global Times сообщило, что в провинции Цзянсу на востоке Китая выявили новый подвариант коронавирусного штамма «омикрон» ВА 1.1. Вариант выявили 28 марта. Как указали в Центре по контролю и профилактике заболеваний, на то, чтобы узнать о нем больше, понадобится время.

Штамм «омикрон» выявили осенью прошлого года в ЮАР. Затем он распространился в остальные страны. Он отличается от других штаммов большей заразностью, но при этом меньшей летальностью. Позже «омикрон» мутировал, появились подвиды ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове назвал вариант «омикрона» ВА.2 самым заразным.