Узбекистан и Казахстан возобновили международное автобусное сообщение

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Казахстан с 12 апреля запускают международное автобусное сообщение, сообщило Министерство транспорта РУз.

Расписание и цены на маршруты объявлены на сайте Министерства транспорта Узбекистана. Первоначально планируется запустить пять маршрутов:

12:00 – Ташкент – Шымкент, стоимость билета 60 000 сумов ($5);

16:00 – Ташкент – Алматы, стоимость билета 200 000 сумов ($17,5);

17:00 – Ташкент – Алматы, стоимость билета 200 000 сумов ($17,5);

18:00 – Ташкент – Нур-Султан, стоимость билета 350 000 сумов ($30);

18:00 – Ташкент – Алматы, стоимость билета 200 000 сумов ($17,5);

19:00 – Ташкент – Туркестан, стоимость билета 100 000 сумов ($9);

19:00 - Ташкент – Кызылорда, стоимость билетов 200 000 сумов ($17,5);

19:30 - Ташкент – Алматы, стоимость билета 200 000 сумов ($17,5).

Также будет организовано автобусное сообщение с Таджикистаном:

18:00 - Ташкент – Ходжент, стоимость билета 100 000 сумов ($9).

Ранее было открыто регулярное авиасообщение между Наманганом и Алматы.