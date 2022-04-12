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Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором отменяется весенний призыв на военную службу. Документ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский внес изменения в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря 2021 года. Из него исключены пункты, касающиеся проведения призывной кампании в апреле — июне.

Указ также откладывает демобилизацию ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

До начала российских военных действий в Украине срок службы срочников заканчивался автоматически.

При этом сроки призыва новобранцев (например, тех, кому исполняется 18 лет), установленные указом президента еще в 2021 году, сохраняются в силе.

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.

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