Папа Римский приедет в Казахстан с официальным визитом

CentralAsia (KZ) - В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Папа Римский Франциск подтвердил свой официальный визит в РК, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога», - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской столице. Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана.

Глава государства проинформировал собеседника о казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ.

Папа Римский выразил признательность президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума.

«Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни», - заявил глава Католической церкви.

Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.

«Мы видим, насколько разнообразна и едина Ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия», – сказал Папа Римский.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию сотрудничества со Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

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