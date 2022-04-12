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В Узбекистане выявили 10 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки 11 апреля в Узбекистане коронавирус выявили у 10 человек. Все зараженные оказались жителями столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все новые пациенты были в контакте с зараженными. Усилиями медиков, вчера в Ташкенте от коронавируса полностью вылечились 7 пациентов. Общий процент вылечившихся сохранятся на уровне 99%.

Общее количество случаев коронавируса в республике с начала пандемии составляет 238 098.

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