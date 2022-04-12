Более 70% казахстанцев положительно оценивают деятельность Токаева, – социологический опрос

CentralAsia (KZ) - Службой центральных коммуникаций при президенте РК в марте текущего года проведено социологическое исследование с целью анализа общественных настроений казахстанцев к действующей власти
По результатам опроса выяснилось, что более 70% опрошенных положительно относятся к деятельности президента Касым-Жомарта Токаева. При этом у 67,4% респондентов улучшилось отношение к Токаеву за период его избрания.
Результаты опроса:
- 70% опрошенных положительно относятся к деятельности Токаева;
- 42,1% требуют обратить внимание президента на обеспечение прав и свобод граждан;
- 41,4% казахстанцев заботит повышение уровня зарплаты, пенсий и пособий;
- 35,3% респондентов ратуют за обеспечение безопасности граждан;
- 32,5% заботит укрепление международных связей;
- 26,3% хотят, чтобы президент больше внимания уделял борьбе с коррупцией.
- Более половины участников опроса (56,7%) считают, что в основе деятельности президента должны быть вопросы безопасности, социальная справедливость (35,9%), стабильное экономическое развитие, благополучие каждой семьи, дружба и согласие в обществе (26-28%);
- доверие к президенту – 51% (к правительству – 20,5% опрошенных, к парламенту – 14,1%);
- важные ценности общества – безопасность (60,2%), независимость (34,3%), патернализм (27,2%), справедливость (23,1%), свобода (22,5%), порядок (19,6%).
Социологическое исследование проводилось с 15 по 24 марта 2022 года. Выборка – 1863 респондента, население РК в возрасте от 18 до 50 лет, пользователи интернета. Точки опросов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 14 областей страны.