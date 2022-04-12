В Казахстане на 13% снизили производство сжиженного нефтяного газа из-за ситуации на Украине

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по итогам января-марта снизили производство сжиженного нефтяного газа на 12,9% в связи с неустойчивым экспортом на Украину. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает КazTAG.

«Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тыс. тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года. Причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе «Тенгизшевройл» в связи с нестабильной ситуацией экспорта в Украину», - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в плановом режиме.

По словам Акчулакова, Министерство энергетики Казахстана не ожидает существенного сокращения добычи нефти, если ремонт на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) закончится в течение апреля.

«Если ремонт закончится в течение апреля, в принципе, это не такая сильная потеря, попытаемся возмещать. 60% от мощности КТК отгружается. Если затянется дольше, чем май, это уже будет ощутимо», - сказал он.

21 марта в КТК сообщали, что после завершения периода неблагоприятных погодных условий компания провела обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств. По итогам обследования выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства (ВПУ). После этого КТК принял решение временно вывести из эксплуатации это ВПУ для проведения промывки и ремонта.

На следующий день компания дополнительно информировала, что вынуждена приостановить работу еще одного выносного причального устройства из-за обнаружения критических повреждений.

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